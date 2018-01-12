После случившегося от мужчины ушла жена с двумя детьми. Ухаживает за больным 57-летняя мать. Она просит, чтобы ее сына отправили на лечение в реабилитационный центр. Уже больше двух лет Мирхат не может обходиться без посторонней помощи. Ольга ДЖУМАГАЛИЕВА показывает выписку из истории болезни своего 38-летнего сына. В июле 2015 года он перевернулся на своей машине возле поселка Макарово. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы челюсти и ребер, ушибы внутренних органов. Также у пациента диагностирована нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. До сих пор он мочится в специальный приемник. Мать говорит, что не в силах самостоятельно ухаживать за сыном. В течение двух лет его приходится кормить с ложки, мыть и вывозить гулять на инвалидной коляске. Плюс к этому супруга с двумя детьми два года оставила мужа и даже не интересуется его состоянием. - Когда к нам приезжают сотрудники станции медицинской скорой помощи, то они удивляются. Говорят, что с таким диагнозом люди не выживают. Но Мирхат выжил. Больше года он был совсем плох. Супруга его оставила. Ушла вместе с сыном и дочерью. Им 11 и 13 лет. Живут они где-то в городе. Сына один раз положили в реабилитационный центр в Жанакале на 15 дней. Его состояние немного улучшилось. Но все равно он нуждается в медицинской помощи специалистов. Быть может, кто-то поможет ему встать на ноги, - говорит мать инвалида Ольга ДЖУМАГАЛИЕВА. В областном управлении здравоохранения заявили, что пациент находится под наблюдением местных врачей. - За ним присматривают участковые врачи Зеленовской районной больницы. Мы ему предлагаем вновь съездить в реабилитационный центр. Необходимые медикаменты семья получает, - пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА. В области уже давно назрел вопрос открытия реабилитационного центра для инвалидов. В облздраве отметили, что его строительство намечено на 2019 год.