В ЗКО планируют построить 17 школ

На это в 2024 году из разных источников было выделено 87,1 миллиарда тенге.

Заместитель руководителя управления строительства ЗКО Алия Кабенова рассказала, что в 2024 году на развитие строительства из разных источников было выделено 87,1 миллиарда тенге. Эти средства направили на строительство жилья, объектов социальной сферы и систем питьевого водоснабжения.

В сфере образования в 2024 году строилось 12 школ. Девять из них возводили в рамках нацпроекта «Комфортная школа» на средства Национального фонда. К концу года три школы были готовы: две в Уральске и одна в поселке Подстепное Теректинского района. Также завершили строительство школы №31 в Уральске на средства Фонда поддержки инфраструктуры образования. Кроме того, компания КПО б.в. построила две малокомплектные школы — в поселках Жарсуат (Бурлинский район) и Саралжын (Казталовский район).

— В 2025 году в области планируется строительство 17 школ. В рамках проекта «Комфортная школа» продолжится возведение 6 школ, начатых в 2024 году. За счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования будет построена школа №8 в г. Уральск. Также на средства компании КПО б.в. планируется строительство 10 малокомплектных школ. Кроме того, запланировано открытие общежития на 30 мест при Сырымском колледже, который в 2024 году был поврежден в результате паводка, — сообщила Алия Кабенова.

По словам заместителя руководителя управления строительства, в сфере здравоохранения в 2024 году построили 24 медицинских объекта в девяти районах области. В Уральске открыли реабилитационный центр на 150 мест, а в поселке Теректи Теректинского района — новую районную поликлинику. В поселке Коржын Каратобинского района построили новый фельдшерско-акушерский пункт взамен разрушенного паводком.

— В текущем году в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» продолжится строительство 14 медицинских объектов в Акжайыкском, Байтерекском, Бурлинском, Жангалинском и Сырымском районах. Все объекты будут завершены до конца года, — сообщили в ведомстве.

В сфере спорта за последний год построили три физкультурно-оздоровительных комплекса: два — в Казталовском и Таскалинском районах (на средства КПО б.в.) и один — в Уральске («Жайық-Арена»). В 2025 году КПО б.в. профинансирует строительство четырех культурно-спортивных комплексов (в Жанибекском, Бокейординском, Каратобинском и Бурлинском районах), двух ФОКов (в Байтерекском и Теректинском районах) и двух спортивных залов в Бурлинском районе.

Кроме того, в 2024 году построили два дома культуры (в Жангалинском и Казталовском районах), культурно-оздоровительный центр в Таскалинском районе и культурно-досуговый центр в Сырымском районе. В 2025 году продолжится строительство семи новых объектов культуры в четырех районах области. Также КПО б.в. планирует построить сельский клуб в Байтерекском районе.