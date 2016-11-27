Фото из архива "МГ" На заседании коллегии прокуратуры ЗКО рассмотрены результаты анализа, проведенного природоохранной прокуратурой в сфере охраны сайгаков. - С помощью анализа был выявлен ряд проблем, таких как слабая материально-техническая оснащенность, отсутствие необходимого количества кадров, что в совокупности провоцирует рост браконьерства на территории нашей области, - рассказал прокурор ЗКО Сапарбек НУРПЕИСОВ. Прокурор отметил, что увеличился спрос на рога сайгаков, используемых в медицинских целях в странах Юго-Восточной Азии. По словам Сапарбека НУРПЕИСОВА, в течение трех лет было зарегистрировано 38 уголовных правонарушений. Всего за последние три года изъято 208 туш сайги, 941 рогов сайги, то есть отстреляно 470 сайги самца. Один из примеров рассказали на коллегии сотрудники природоохранной прокуратуры ЗКО. - Волокита расследования уголовного дела в отношении Жантуреева А. привела к повторному совершению им уголовного правонарушения в период следствия. Негативное влияние оказывают сами сотрудники органов внутренних дел, которые совершают преступления, - сообщили сотрудники природоохранной прокуратуры ЗКО. - Следователь Муканов подменил в материалах уголовного дела протокол осмотра автомашины гр. Жантуреева А. об изъятии 149 штук рогов сайгака на 49. Приговором суда следователь Муканов был осужден к 2,6 годам ограничения свободы с лишением специального звания майора полиции.