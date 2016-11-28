Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в службе пожаротушения ДЧС ЗКО, по неустановленным пока причинам внутри частного дома загорелись личные вещи хозяев. - Пожар потушили в 17.00 часов. С места ЧП бригадой скорой помощи была госпитализирована хозяйка дома 1953 года рождения с отравлением угарным газом средней степени. Ее отправили в ЦРБ Теректинского района. Площадь возгорания составила 3 кв. м., - пояснили в пресс-службе ДЧС. Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года произошло 558 пожаров и 620 возгораний.