На казахстанско-кыргызской границе усилился контроль в связи со смертью подростка от бубонной чумы в Иссык-Кульской области. В ЗКО заболевание бубонной чумой среди населения не регистрировалось с 40-ых годов прошлого века. Самый последний случай заболевания среди грызунов был зарегистрирован в 2007 году. - На территории нашей области существует три природных эпизоотических очага чумы, - сообщил начальник Уральской противочумной станции Тимур АЯЗБАЕВ. – Ежегодно нашими работниками весной и осенью проводятся профилактико-обследовательские работы этой местности. У нас работают 12 эпидтрядов, а также 12 лабораторий, из них 7 работают круглогодично. По нашей области случаев заболевания чумы зарегистрировано не было. В весенний период более 4000 жителей области проходят вакцинацию против этого грозного заболевания. В основном это люди, пасущие домашний скот на пастбищах, ветеринары и геологические работники, которые работают в полевых условиях. В нашей лаборатории на данный момент самое современное оборудование, которое дает нам возможность быстро и качественно провести все анализы. Весной мы также провели тренировочные занятия среди медицинского персонала сельской местности. По словам специалиста, основными переносчиками чумы являются блохи, которые живут на грызунах. Самыми восприимчивыми среди животных к болезни являются верблюды. Сигнальным признаком вспышки заболевания зачастую становится повальный падеж верблюдов. Тем самым, люди, пасущие в степи верблюдов, заражаются чумой в первую очередь. На сегодняшний день риска заражения чумой на территории области нет, но как предупреждают работники противочумной станции, всегда есть вероятность заражения от больного человека.