voda_timeszp.com_Горячей воды в домах не будет еще три дня, сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД». Горячую воду в уральских домах отключили вчера. По словам генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Айткали ТЛЕФТИНОВА отключение плановое. - Сейчас идет включение магистрали ТМ-4 после реконструкции к ТЭЦ, - рассказал Айткали ТЛЕФТИНОВ. – Воды в городе не будет еще три дня.