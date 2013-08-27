фото с сайта kolesa.kz фото с сайта kolesa.kz 27 августа из города Брест стартует международный автопробег, организованный Межправительственным советом дорожников Российской Федерации совместно с Ассоциацией дорожников Казахстана, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций РК. Маршрут автопробега, составляющий более 5500 километров, пройдет по территории Казахстана, России и Белоруссии. В ходе автопробега группа из 50 человек в составе журналистов и представителей транспортных ведомств трех стран соберет информацию о состоянии транспортного коридора, проблемах, с которыми сталкиваются автомобилисты, обменяется опытом в сфере строительства и содержания автомобильных дорог, а также организации придорожного сервиса. Казахстану проект интересен прежде всего с точки зрения реализации транзитного потенциала страны, а также создания надежной транспортной связи южной и западных регионов республики. Трасса Западная Европа - Западный Китай станет самым быстрым способом доставки товаров из Китая в Европу. Время прохождения маршрута для автомобильного транспорта - 10 дней. К примеру, железной дорогой на это уйдет не менее 15 дней, а морским транспортом - 45 дней. Протяженность казахстанского участка транспортного маршрута - 2 787 километров, из которых 2 452 километров требуют реконструкции. Сейчас работы ведутся на территории 5 областей: Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Алматинской. Завершение строительства намечено на 2015 год.