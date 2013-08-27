фото с сайта tourkz.com
Глава Казахстана ознакомился с проектом республиканского бюджета на 2014-2016 годы, сообщает пресс-служба Акорды.
"Необходимо эффективно использовать государственные средства, ежегодно увеличивать источники поступления в бюджет. Для достижения указанных параметров разработан проект бюджета, который будет внесен на рассмотрение парламента", - заявил Назарбаев на специальном совещании.
В своем докладе Премьер-Министр С.Ахметов сообщил об основных параметрах республиканского бюджета на 2014-2016 годы.
- Реальный рост экономики в указанном периоде планируется на уровне 6-7%. На основе этих показателей были сформированы параметры республиканского бюджета на 2014-2016 годы, - сказал Премьер-Министр Казахстана.
С.Ахметов также проинформировал, что с учетом поручения Главы государства по изысканию внутренних резервов, расходы республиканского бюджета составят 17,4% ВВП.
- В рамках местных бюджетов субвенции сократятся на 81 млрд., а бюджетные изъятия, с учетом развития наших регионов, составят порядка 24 млрд. тенге. На базе республиканского бюджета мы сформировали государственный бюджет, его расходы составят 20,4% от ВВП. Новые инициативы бюджета 2014 года исходят из Ваших посланий народу Казахстана. В основном, они ориентированы на реализацию программ развития и антикризисные меры, - сказал Премьер-Министр Казахстана.
С.Ахметов также доложил, что в рамках Концепции новой бюджетной политики Правительство сохраняет основные параметры Национального фонда.
Министр экономики и бюджетного планирования Е.Досаев отметил, что республиканский бюджет формировался исходя из принципа целенаправленности и объективности расходов.
- Нами переработано большинство государственных отраслевых программ. Совместно с министерством финансов в этом году мы проводим помесячный мониторинг использования бюджетных средств. Мы также рассматриваем меры по минимизации объемов неосвоенных средств, чтобы выйти на заданные параметры. В нынешнем году было отказано администраторам, не предоставившим подтвержденные документы, в частности, по инвестиционным проектам. Мы также пересмотрели текущие расходы, связанные с содержанием государственных органов, - сказал Е.Досаев.
Министр финансов Б.Жамишев проинформировал, что налоговые поступления в текущем и следующем годах запланированы на уровне 10,2% от уровня ВВП. Он отметил, что формирование республиканского бюджета на основе государственных отраслевых программ позволяет комплексно планировать государственные расходы с реальной оценкой конечных результатов.
Глава государства подчеркнул, что бюджетные средства должны строго расходоваться на главные параметры развития страны – обеспечение роста экономики и создание новых рабочих мест.
- Есть некоторые вопросы по налоговому и таможенному администрированию. Так, в частности, около 20% экономики находится в «тени». Кроме того, необходимо проанализировать наличие большого количества необоснованных налоговых льгот. Требуется продолжить работу по пересмотру и перераспределению налоговых льгот на основе анализа их эффективности для развития соответствующей отрасли, - подчеркнул Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев также обратил внимание на необходимость контроля за расходованием государственных средств и ответственности за их несвоевременное освоение.
- В целом одобряю бюджет и подходы по формированию среднесрочного плана социально-экономического развития страны и проект республиканского бюджета на 2014-2016 годы. Размер ВВП страны будет расти - все возможности для этого есть. В этих целях мы используем средства Национального фонда на инфраструктурные объекты, что даст дополнительные резервы для развития экономики, строительной отрасли, создавая новые рабочие места, - сказал Глава государства.
Президент Казахстана отметил необходимость обеспечения целостного анализа всех расходов государственных структур и их взаимного влияния, а также оптимизации расходов на улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников национальных холдингов и компаний.
- Вместе с тем, следует ускорить работу по передаче в частный сектор неэффективных и выполняющих несвойственные государству функции объектов, находящихся в государственной собственности, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений по рассмотренным вопросам и поручил внести проект республиканского бюджета на рассмотрение Парламента страны.
