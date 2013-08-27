фото с сайта fhc.kz фото с сайта fhc.kz 22 августа 2013 года согласно приказу министра охраны окружающей среды РК Багдат Азбаев назначен председателем Комитета лесного и охотничьего хозяйства согласно приказу министра охраны окружающей среды РК, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Багдат Азбаев родился в 1974 году. В 1997 году окончил Казахский  Аграрный  университет (г. Алматы) по специальности "инженер лесного хозяйства", в 2010 году – Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "экономика и бизнес". С 2004 года работал в ГКП «Зеленстрой», АО «Астана-Зеленстрой», руководил предприятием «Астана орманы». Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «20 лет Независимости Казахстана».