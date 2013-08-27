фото с сайта rus.azattyq.org фото с сайта rus.azattyq.org В казахстанские вузы за последние 2,5 года привлечено более 3,5 тысяч преподавателей из университетов Европы и США. Об этом сообщила сегодня на заседании казахстанско-малазийской рабочей группы по вопросам высшего образования начальник управления стратегического и инновационного развития Департамента высшего профессионального образования Министерства образования и науки РК Бибигуль Утепкалиева, передает сайт primeminister. «В рамках реализации совместных образовательных и исследовательских программ привлекаются зарубежные преподаватели, за 2,5 года в казахстанские вузы привлечено более 3,5 тысяч ученых и преподавателей из вузов Европы, США, Юго-Восточной Азии и др.стран», - сказала Б. Утепкалиева. При этом она отметила, что параллельно профессорско-преподавательской мобильности развивается система зарубежных стажировок. Также в сфере повышения качества образования посредством изменения системы управления в 2014 году будет начат процесс предоставления автономии казахстанским вузам. Уже сейчас в отдельных вузах действуют наблюдательные советы, во многих вузах созданы попечительские советы. Источник: today.kz