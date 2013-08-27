фото с сайта finpol.gov.kz фото с сайта finpol.gov.kz В Казахстане в 32 вузах ведется обучение на трех языках - английском, казахском и русском, таким образом полиязычное образование получают свыше 5,5 тысячи студентов. Об этом сообщила сегодня на заседании казахстанско-малазийской рабочей группы по вопросам высшего образования начальник управления стратегического и инновационного развития Департамента высшего профессионального образования МОН РК Бибигуль Утепкалиева, передает сайт Primeminister. «С прошлого учебного года 32 вуза начали подготовку полиязычных кадров по естественно-научным и техническим специальностям. Сейчас обучается уже более 5,5 тысячи студентов на трех языках. Это станет хорошей возможностью для мобильности студентов», - сказала Б. Утепкалиева. При этом она отметила, что в казахстанские вузы за последние 2,5 года привлечено более 3,5 тысячи зарубежных преподавателей из Европы, США, Юго- Восточной Азии и других стран. Источник: today.kz