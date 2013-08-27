фото Алмаза Толеке фото Алмаза Толеке В Казахстане соискателям должности генерального директора предлагался 1 миллион тенге в месяц и годовой бонус от прибыли компании, сообщает HeadHunter. По данным исследовательского центра компании, среди 4 338 вакансий с указанием вознаграждений, что составляет 32% от всех предложений работодателей, самой «дорогой» оказалась позиция гендиректора, в основные обязанности которого входит управление продажами и разработка системы ценообразования. Также среди вакансий в топ-10 самых востребованных в профессиональных отраслях высокооплачиваемыми оказались предложения в сферах «Строительство, недвижимость» - от 500 до 800 тысяч тенге и «Производство» - от 3-х до 4-х тысяч долларов США. Самые низкие предложения зарплаты были зафиксированы в IT-сфере - до 15 тысяч тенге и банковских структурах - от 18 до 35 тысяч тенге. Как правило, это оплачиваемые стажировки для практикантов и студентов. Источник: today.kz