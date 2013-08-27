фото с сайта www.welcometokelowna.com фото с сайта www.welcometokelowna.com В школах Казахстана не хватает учителей математики, химии, физики и английского языка, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК. Как сообщили в министерстве, на сегодняшний день в школах республики работает 138 031 педагог с высшей и первой категорией, это 47, 3% от общего числа учителей. Всего же в 2013-1014 учебном году в школах страны будут преподавать 292 тысячи учителей. По данным областных управлений образования, в Астане и Алматы в этом году не хватает более 1900 учителей. Эта цифра с прошлого года выросла на 900 человек. А в школах сельской местности не хватает 1176 педагогов. При этом наибольшая потребность наблюдается в учителях математики (193), химии (84), английского языка (76), физики (77) и начальных классов (102).