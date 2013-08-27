фото с сайта forbes.kz фото с сайта forbes.kz АО «Пассажирские перевозки» запустило между Алматы и Семеем поезд, который будет курсировать по праздникам, сообщает Today.kz, со ссылкой на пресс-службу акционерного общества. «По многочисленным просьбам пассажиров в праздничные дни назначается разовый скорый пассажирский поезд №66/65 сообщением Алматы-1 – Семипалатинск, формированием АО «Пассажирские перевозки». Отправление из Алматы - 30 августа 2013 года в 13:59, прибытие в Семей - 31 августа в 08:35. Обратно отправление со станции Семипалатинск 31 августа в 12:40, прибытие на станциию Алматы-1 - 1 сентября 2013 года в 8:02", - говорится в сообщении пресс-службы. Общее время в пути следования составляет: от Алматы-1 до Семипалатинска - 18 часов 36 минут; от Семипалатинска до Алматы - 19 часов 22 минуты. В составе поезда 9 вагонов, среди которых 5 купейных, 3 плацкартных и 1 СВ. В вагонах 348 пассажирских мест.