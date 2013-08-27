Фото с сайта www.nfcom.ru Фото с сайта www.nfcom.ru Этот вопрос  поднимался на селекторном заседания правительства. Наименьший показатель оборудования наблюдается в Атырауской – 42%, Западно-Казахстанской – 50% и Алматинской  областях – 57%, отметили в Астане. В Атырауской области только 40% школ безопасны с противопожарной точки зрения. Где нет специальных противопожарных устройств, мы не можем выдать разрешения, таковы правила, сообщил корреспонденту портала «Мой ГОРОД» руководитель областного ДЧС Болатбек ОМАРОВ. По мнению главного ЧСника области, есть только один способ решения этой проблемы. Как в других областях, нужно исключить из состава комиссии представителя ЧС. Но это не проблему не решит. Выход из ситуации на сегодняшний день предлагается простой: местные власти поручили пожарным выдать разрешение по гарантийному письму и не закрывать учебные заведения. В прошлом году в Атырауской области было выявлено 257 нарушений, 38 человек  привлечено к административной ответственности. А по данным прокуратуры, за последние несколько лет за нарушения  в сфере противопожарной безопасности межрайонным экономическим судом была приостановлена деятельность   33 общеобразовательных  объектов.