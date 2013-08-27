Фото с сайта photo.sibnet.ru Фото с сайта photo.sibnet.ru С 3 по 14 сентября планируется полная остановка городских тепловых сетей, сообщил президент АО «Атырауские тепловые сети» Нурадин ШАМШАТОВ. Эта будет плановая остановка для осуществления ремонтных работ. Как отметил президент АО «АТС», мера вынужденная. Остановку произведут для проведения ремонта тех участков, на которых невозможно проводить работы без полной остановки. Это обязательная процедура, которая проводится во всех городах ежегодно. Несмотря на установленные сроки, тепловики заверяют, что работы могут быть завершены раньше намеченного срока. В среднем, город без горячей воды будет вынужден обходиться как минимум неделю.  