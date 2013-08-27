mgorod.kz-7428 августа в 10.30 делегация ФК "Актобе" чартерным рейсом вылетит в Киев на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА. Время в пути займет около трёх часов, сообщил корреспонденту портала «Мой ГОРОД» пресс-атташе ФК «Актобе» Марат ДЖУМАБАЕВ. Кроме основного состава команды, администрации клуба и журналистов, завтра в столицу Украины отправятся воспитанники футбольного центра при клубе - молодёжная команда "Актобе", составленная из ребят 9-10 лет. Юные футболисты проведут два товарищеских матча против сверстников из академии киевского «Динамо». Кроме того, для ребят будет организована экскурсия по Киеву. Между тем, встреча основных команд «Динамо» и «Актобе» в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА состоится в четверг, 29 августа, на НСК "Олимпийский". Матч пройдет при пустых трибунах из-за того, что в матче Лиги чемпионов «Динамо» - «Порту» во время атаки хозяев на последних минутах поединка на поле выбежал один из болельщиков. Первая встреча между «Актобе» и «Динамо» прошла 22 августа в Актобе, и завершилась минимальной победой киевлян 2:3.