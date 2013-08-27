Кроме основного состава команды, администрации клуба и журналистов, завтра в столицу Украины отправятся воспитанники футбольного центра при клубе - молодёжная команда "Актобе", составленная из ребят 9-10 лет. Юные футболисты проведут два товарищеских матча против сверстников из академии киевского «Динамо». Кроме того, для ребят будет организована экскурсия по Киеву. Между тем, встреча основных команд «Динамо» и «Актобе» в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА состоится в четверг, 29 августа, на НСК "Олимпийский". Матч пройдет при пустых трибунах из-за того, что в матче Лиги чемпионов «Динамо» - «Порту» во время атаки хозяев на последних минутах поединка на поле выбежал один из болельщиков. Первая встреча междупрошла 22 августа в Актобе, и завершилась минимальной победой киевлян 2:3.