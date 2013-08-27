Фото ria.ru Фото ria.ru Береговая охрана пограничной службы России в понедельник остановила и провела инспекцию ледокола Arctic Sunrise международного движения Greenpeace, который вышел в акваторию Северного морского пути несмотря на запрет российских властей, сообщила пресс-служба экологов. Речь идет о «принудительной инспекции» ледокола, проведенной сразу после проведенной активистами мирной акции протеста против бурения на заповедных территориях в Арктике. Пограничники поднялись на борт ледокола «без разрешения капитана» после того, как экологи на надувных лодках с баннерами «Спасите Арктику» проплыли мимо сейсморазведочного судна «Геолог Дмитрий Наливкин», зафрахтованного «Роснефтью» и ExxonMobil. Эти две компании планируют вести добычу нефти на арктической шельфе. Корабль Greenpeace вошел в воды Карского моря на Северном морском пути в субботу в 7.30 мск, сообщила газета Financiall Times. Сделано это было вопреки запрету Северного морского пути пропустить судно в акваторию Арктики из-за непредоставленной технической информации о судне, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтранса России. «Заявителем не была предоставлена в администрацию Севморпути информация о ширине ледового пояса, что явилось причиной отказа в выдаче разрешения на плавание судна в акватории СМП», — говорилось в сообщении. Экологи из Greenpeace International настаивают, что три раза подавали в администрацию Северного морского пути заявки на получение пропуска. Дважды им отказывали на основании того, что неясен ледовый класс судна, несмотря на представленный сертификат. А потом заявили, что информация о ледовом подкреплении судна недостаточна. Greenpeace протестует против планов «Роснефти» и ExxonMobil добывать нефть на арктическом шельфе. «Наш протест — безопасный, мирный и ненасильственный, тогда как нефтяное освоение представляет огромную опасность для хрупкой арктической природы», — приводится в пресс-релизе слова координатора арктической программы Greenpeace Кристи Фергюсон. Она настаивает, что бурение на арктическом шельфе должно быть запрещено, особенно в заповедниках, созданных для сохранения находящихся под угрозой исчезновения белых медведей и нарвалов. По данным Greenpeace, российское правительство за последние три года предоставило «Роснефти» более 1,2 млн га участков в заповедных территориях, в том числе в Большом Арктическом заповеднике, в федеральном заказнике «Земля Франца Иосифа», охранной зоне заповедника «Остров Врангеля». Все они являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и известны как «родильный дом белых медведей». В середине прошлого года активисты Greenpeace осуществили захват платформы «Приразломная» в знак протеста против планов по нефтяному бурению в Арктике. Чтобы выдворить экологов с платформы, газпромовцам пришлось применить даже военные вертолеты. В общей сложности активисты провели на платформе около 15 часов. Источник: Forbes.ru