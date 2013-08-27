В Российской госдуме готовят поправки о запрете донорства крови для гомосексуалистов
В Госдуме идет проработка вопроса о возможном лишении гомосексуалистов права быть донорами крови, об этом журналистам в понедельник на пресс-конференции в Москве сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по науке и наукоемким технологиям и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
«Будем предлагать поправки в закон о донорстве, в приказ Минздрава и в перечень противопоказаний для донорства крови вернуть гомосексуальность», — цитирует Дегтярева «Интерфакс».
По словам парламентария, эти поправки не являются дискриминацией, поскольку среди зараженных ВИЧ-инфекцией 65% составляют мужчины. По его словам, исключение гомосексуалистов из списка лиц, которым запрещено донорство, стоит считать «диверсией».
Дегтярев напомнил, что в 2008 году из группы риска при донорстве были исключены гомосексуалисты. По его словам, которые приводит РИА Новости, с тех пор количество ВИЧ-инфицированных среди граждан нетрадиционной сексуальной ориентации значительно выросло.
«Эту норму необходимо ввести, запрет восстановить, так как это, в первую очередь, связано со здоровьем населения», — заявил депутат. Как сообщил Дегтярев, в соответствии с готовящимися поправками, перед непосредственной сдачей крови донору будет задаваться вопрос, является ли он гомосексуалистом.
В этой связи один из лидеров ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев заявил, что запрет на донорство для представителей секс-меньшинств в России был снят пять лет назад, и с тех пор «ситуация с заболеваемостью не ухудшилась». По его словам, «введение такой инициативы лишь лишит пациентов крови от части доноров». «Это пиар делается для того, чтобы привлечь соответствующих избирателей, хотя не исключаю, что может перерасти в законодательную инициативу для отвлечения россиян в целом от реальных проблем», — сказал он.
По мнению Алексеева, инициатива Дегтярева является дискриминационной. Вместо нее он считает рациональным ввести запрет на право быть донорами не для представителей ЛГБТ-сообщества, а для лиц, ведущих беспорядочную половую жизнь. «Они вот действительно могут нести угрозу для потенциальных пациентов», — считает Алексеев.
В свою очередь в Минздраве сообщили, что ведомство готово изучить вопрос о запрете донорства крови для гомосексуалистов. При этом пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай отметил, что при обсуждении возможности введения такого ограничения следует учитывать «как вопросы защиты прав человека, так и потенциальные риски».
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. В ответ британский актер и писатель Стивен Фрай обратился с открытым письмом к премьеру Великобритании Дэвиду Кэмерону и Международному олимпийскому комитету, в котором призвал бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за ущемления в России прав ЛГБТ-сообщества. МОК потребовал разъяснений у России по запрету гей-пропаганды. В ответ российские власти пообещали, что участники и гости Олимпийских игр в Сочи не будут подвергаться дискриминации по каким-либо признакам.
