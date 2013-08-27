Изображение: официальная страница акции в Facebook Изображение: официальная страница акции в Facebook Жители Марселя опубликовали в интернете петицию, в которой призвали Бэтмена разобраться с возросшей в последнее время преступной активностью в городе. К 26 августа уже 3000 человек подписали документ. В тексте петиции говорится о том, что политикам пора заканчивать с пустыми речами: «Город требует действий!». «Нам обещают привести больше полиции и даже послать армию. Скоро они заговорят об отправке в город Бэтмена», — написал автор документа. Многие жители Марселя критично относятся к попыткам французских властей улучшить ситуацию в городе, отмечает Sky News. Так, в этот средиземноморский город-порт были направлены дополнительно 130 полицейских, которые будут патрулировать улицы. Кроме того, для расследования убийств прибыла бригада из 24 следователей. В Марселе в последнее время наблюдается рост числа насильственных преступлений. С начала года в нем произошло уже 13 убийств, пишет France 24. 22 августа вооруженными лицами был застрелен пенсионер, попробовавший защитить другого человека от грабителей. В полиции высокий уровень преступности связывают с деятельностью криминальных группировок, которые занимаются транспортировкой и распространением наркотиков. Источник: lenta.ru