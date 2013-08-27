Венецианских гондольеров будут тестировать на наркотики
Фото: Manuel Silvestri / Reuters Власти Венеции введут обязательные проверки гондольеров на алкоголь и наркотики, а также планируют ограничить движение лодок по Гранд-каналу. Об этом сообщает BBC News. Мэр города Джорджио Орсони заявил, что Гранд-канал должен рассматриваться как центральная улица с активным движением, где «нужно соблюдать некоторую дисциплину». В частности, чтобы снизить нагрузку, гондольерам могут запретить плавать по каналу в часы пик. Общественное внимание к работе венецианских гондольеров привлек инцидент 17 августа, когда гондола, в которой находилась семья немецких туристов, столкнулась с пассажирским катером «вапоретто» — эти катера фактически выполняют в Венеции функцию метро. В результате столкновения пассажиров гондолы выбросило за борт, 50-летний отец семейства погиб, его трехлетняя дочь попала в больницу с травмой головы. В ходе проверки в крови гондольера, катавшего туристов, были обнаружены следы кокаина. Работа гондол в Венеции контролируется Ассоциацией гондольеров, обучающей и выдающей соответствующие лицензии. Инциденты с туристами на каналах происходили и раньше. В 2011 году в результате столкновения гондолы с катером за борт выбросило семью испанцев, а в 2004-м пострадали приезжие из Голландии. Эти происшествия обошлись без жертв. Источник: lenta.ru