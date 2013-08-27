Снайперы обстреляли инспекторов ООН в Сирии
Фото: AFP Работающие в Сирии эксперты ООН по химическому оружию подверглись снайперскому обстрелу, сообщает Agence France-Presse. Автомобиль, в котором специалисты ехали из Дамаска в район предполагаемого использования химического оружия, был пробит пулями в нескольких местах. Нападение произошло на «ничейной земле» между позициями правительственных войск и повстанцев. Кто именно стоял за обстрелом экспертов, пока не ясно. Хотя никто из инспекторов не пострадал, руководство миссии приняло решение отложить начало работы — по соображениям безопасности сотрудников. По данным Reuters, почти одновременно с этим у здания отеля, где проживают эксперты, разорвались два минометных снаряда. Как сообщили сирийские власти, мины были изготовлены кустарно, что свидетельствует о том, что стреляли оппозиционеры. Специалисты ООН прибыли в Сирию для подтверждения или опровержения фактов использования химического оружия, о которых сообщают как правительственные силы, так и повстанцы. Сразу после их приезда оппозиция заявила о применении армией химического оружия в трех городах к востоку от Дамаска. По данным повстанцев, жертвами этой атаки стали 1600 человек. Первые несколько дней после предполагаемой атаки инспекторы не могли выехать в эти города, поскольку не располагали соответствующим разрешением сирийских властей. Получив его, они намеревались выяснить, действительно ли имел место факт использования химоружия, и если да, то какого именно. Согласно мандату ООН, инспекторы не имеют права устанавливать сторону, применившую химическое оружие. Они могут лишь решить, применялось оно или нет. США, Великобритания и Франция, однако, уже заявили, что почти не сомневаются в том, что химическое оружие против собственных сограждан применили правительственные войска Сирии. В этой связи руководители этих стран не исключили возможности прямого военного вмешательства в конфликт для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В ответ на это официальный Дамаск объявил, что готов «ко всем возможным сценариям» развития событий, включая иностранное вторжение. Позиция российского руководства заключается в том, что любое вмешательство в сирийский конфликт со стороны без соответствующей санкции Совета безопасности ООН будет грубым нарушением международного права. Источник: lenta.ru