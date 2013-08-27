Опыт эксплуатации показал, что у чрезмерно длинного DS-6 были проблемы с маневренностью. Он с трудом вписывался в повороты, а зимой в гололед его прицеп сильно заносило, из-за чего возникал риск опрокидывания. Что же касается Do-56, то люди боялись ездить на втором этаже, набиваясь в первый. Отсутствие запчастей привело к тому, что срок службы двухэтажников оказался коротким: в середине 1960-х обе машины были списаны и пошли на слом.

Фото auto.lafa.kz Во времена правления Никиты Сергеевича Хрущева, москвичи увидели на дорогах столицы невиданную экзотику - германские двухэтажные автобусы-доппельдекеры. Собственно, первыми автобусами, вышедшими на московские линии, были тоже иномарки – в 1924 году ими стали британские «Лейланды». Но позже, когда советский автопром встал на ноги, он смог обеспечить общественный транспорт машинами отечественного производства. В 1959 году из братской ГДР в столицу Страны Советов прибыл подарок - двухэтажный автобус-прицеп с тягачом DS-6 (по некоторым источникам считается, что машина была закуплена по личной инициативе Хрущева). Чуть позже москвичей побаловали другой германской экзотикой – западногерманским доппельдекером Do-56. Скорее всего, этот автобус был куплен для изучения, чтобы понять, на каком уровне находилось мировое автобусостроение. Кстати говоря, именно Do-56 можно было увидеть в знаменитом сериале «17 мгновений весны» - в сцене, когда солдат Гельмут выходит с пистолетом на берлинскую улицу, чтобы защитить Кэт с детишками.