Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Компания уже ведет переговоры с производителями о поставке автозапчастей. В Google заняты разработкой такси, которые смогут самостоятельно ездить без водителя. По последней информации, компания уже ведет переговоры с Continental и Magna International о поставке комплектующих для «гугломобилей – беспилотников». На создание самодвижущихся такси под собственным брендом компания решилась после получения отказов от некоторых мировых автоконцернов в сотрудничестве в данной сфере. По их мнению, полная автоматизация процесса вождения невозможна. В ответ на это, интернет-поисковик, принялся за разработку самостоятельно движущихся автомобилей, как для личного пользования, так и такси. Пока что, «начинка» гугломобилей обходится намного дороже самого автомобиля. Для тестов компания использует Toyota Prius и Audi TT, которые оснащены технологией искусственного интеллекта, данными карт Google Street View, рядом видеокамер и датчиков. «Гугл» уже вплотную принялся за обкатку новой технологии. Некоторые аналитики считают, что массовое внедрение таких «умных» машин может даже принести большую выгоду в будущем. Правда, американские власти скептически настроены относительно тестирования роботизированных авто на общественных дорогах. На самом деле будущее, где автомобили передвигаются без водителей не так уж и фантастично. Фанат повышенной безопасности на дороге – компания Volvo – недавно представила ряд роликов о своих инновационных разработках, которые уже скоро будут внедрены на их серийные модели, в том числе и самостоятельная парковка авто без помощи человека. Источник: auto.lafa.kz