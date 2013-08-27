Импорт грузовых автомобилей в Казахстан существенно возрос. Об этом сообщает Агентство РК по статистике в новом отчете по ресурсам и использованию отдельных товаров. За один июнь было импортировано более 6,2 тыс грузовиков, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за полгода было ввезено больше 23 тыс. единиц грузовой техники, что в 2,4 раза больше первого полугодия 2012 года. В Казахстане было произведено всего 882 грузовых автомобиля. По мнению экспертов, причиной роста может быть переход Казахстана на экологический стандарт Евро-4 с 1 июля. Дилеры пытались заполнить склады автомобилями стандарта Евро-3, пока еще имелась такая возможность. Именно поэтому особенно сильно вырос импорт российских «КАМАЗов», который достиг 2,5 тыс. штук. Отмечается, что ввезенные до начала действия нового экостандарта, автомобили можно будет законно реализовать на территории Казахстана позднее.