Фото subcompactcars.ru Правительство Казахстана будет стимулировать покупку автомобилей с меньшим объемом двигателя. Побудить казахстанских автомобилистов приобретать экономичные авто должны дополнительные льготы для владельцев малолитражных машин вкупе с увеличением налогов на мощные авто. Об этом заявил вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сауранбаев. Данные предложения были приняты правительством в рамках программы «Энерогосбережение-2020». Ее воплощение позволит сократить потребление топлива на 30%, считают в Министерстве индустрии и новых технологий. Напомним, в Казахстане готовятся принять закон, который повысит налогообложение автомобилей с объемом двигателя от 3 до 4 литров. Источник: auto.mail.ru