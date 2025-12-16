В активе команды 25 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых наград.

Сборная Казахстана завоевала 68 медалей на V Юношеских Азиатских Пара играх, прошедших в Дубае. Как сообщает Министерство туризма и спорта РК, в активе команды 25 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых наград, что позволило занять 5-е место в общекомандном зачёте среди 45 стран.

Казахстан представляли 60 спортсменов в 9 видах спорта. Больше всего медалей принесло пара плавание — 34 награды. Также отличились спортсмены в пара армрестлинге (11 медалей), пара настольном теннисе (7), пара лёгкой атлетике и пара пауэрлифтинге (по 6).

Кроме того, казахстанцы выиграли золото в голболе, серебро в бочча, а также серебряную и бронзовую медали в пара таеквондо. В Министерстве туризма и спорта отметили, что Игры стали важным этапом для становления молодых спортсменов и получения международного опыта.

Соревнования проходили с 10 по 13 декабря, в них участвовали более 1300 спортсменов из 45 стран.