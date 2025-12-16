В некоторых регионах синоптики прогнозируют ветер с порывами.

По данным РГП «Казгидромет», 17 декабря в Западно-Казахстанской области ожидается снег, низовая метель, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем -7 градусов, ночью до -20.

Туман, снег и низовая метель синоптики прогнозируют и в Актюбинской области. Днем температура воздуха составит -15 градусов, ночью -20.

В Атырауской области ожидается погода без осадков, туман, ветер, днем -7 градусов, ночью -15.

В Мангыстауской области гололед, туман, ветер. Температура воздуха днем -6 градусов, ночью -8.