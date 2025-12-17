Медицинская помощь никому не потребовалась.

В Актюбинской области спасатели эвакуировали иностранных граждан, оказавшихся на трассах в условиях непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона.

— В Айтекебийском районе Актюбинской области на 975-м километре автодороги республиканского значения из-за технической неисправности остановился пассажирский автобус. В автобусе, следовавшем по маршруту Москва — Республика Таджикистан, находились 57 человек, в том числе 3 ребёнка, — говорится в сообщении.

Пассажиров — граждан Таджикистана — эвакуировали силами ДЧС и доставили в пункт обогрева, организованный в мечети села Карабутак. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Также спасательные работы проводились в Каргалинском районе Актюбинской области.

Из двух автомобилей, застрявших в снежных заносах, были спасены 11 граждан Республики Узбекистан, следовавших по маршруту Ташкент — Москва. Автомобили были извлечены из снега и отбуксированы в село Жосалы, — сообщили в МЧС.

Эвакуированных разместили в пункте обогрева на базе школы села Жосалы. В медицинской помощи они также не нуждались.

В акимате напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и по возможности воздерживаться от дальних поездок в период неблагоприятных погодных условий.