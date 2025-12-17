Право на выплаты имеют граждане Казахстана, кандасы и иностранцы, постоянно проживающие в стране.

В 2025 году пособиями и выплатами из Государственного фонда социального страхования на рождение и уход за ребенком до полутора лет были охвачены 535,4 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 749 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С начала года пособие на рождение ребенка получили 312,2 тыс. человек на сумму 56,4 млрд тенге.

Размер пособия на рождение ребенка составляет 149 416 тенге (38 МРП) на первого, второго и третьего ребенка и 247 716 тенге (63 МРП) — на четвертого и последующих детей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 22 648 тенге на первого ребенка, 26 777 тенге — на второго, 30 866 тенге — на третьего и 34 995 тенге — на четвертого и более ребенка.

Кроме того, работающим гражданам назначаются выплаты по беременности и родам из ГФСС. С начала года их получили 187,2 тыс. человек, а средний размер назначенной выплаты за 11 месяцев составил 1,43 млн тенге.

Также более 223 тыс. человек получают ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 40% от среднемесячного дохода, на общую сумму 392,4 млрд тенге.