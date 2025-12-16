С февраля 2026 года в Казахстане заработает спутниковая связь Direct-to-Cell от SpaceX. Новая технология позволяет обычным мобильным телефонам напрямую подключаться к спутникам, обеспечивая связь даже в горах, степях и других труднодоступных районах. Первые полевые испытания прошли успешно — SMS и звонки через спутник уже отправлялись в интеграции с сетью Beeline.

С февраля 2026 года в Казахстане начнёт работать новая технология спутниковой связи Direct-to-Cell (D2C) от компании SpaceX. Внедрение будет проходить поэтапно.

Сегодня в стране прошли первые полевые испытания технологии — сообщения и звонки через спутниковую сеть Starlink успешно передавались на обычные мобильные телефоны в интеграции с сетью Beeline Казахстан.

Технология позволяет мобильным устройствам напрямую подключаться к спутникам без дополнительного оборудования. Это обеспечит связь даже в горах, степях и других труднодоступных районах. На первом этапе пользователям станет доступна передача SMS, затем — голосовая связь и другие сервисы. К 2027 году большинство функций будут доступны в полном объёме.

– Спутниковая связь обеспечит надёжную связь в любых регионах, особенно в экстренных ситуациях, — отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

На сегодняшний день аналогичные проекты реализуются лишь в нескольких странах, а Казахстан стал первой страной Центральной Азии, где проводятся практические испытания Direct-to-Cell. Технология особенно важна для спасателей, медиков, туристов и жителей удалённых населённых пунктов.