Предпринимателю выписали штраф.

Ситуация с наличием соли в Западно-Казахстанской области стабилизировалась: товар есть в достаточном количестве в магазинах и оптовых компаниях.

Однако, по данным департамента торговли и защите прав потребителей по ЗКО, не все предприниматели соблюдают требования закона. Соль относится к социально значимым продуктам, а торговая наценка на неё не должна превышать 15%.

– В ходе внеплановой проверки один из торговых объектов был выявлен за реализацию соли с наценкой более 30%. Кроме того, на полках продавалась соль одной марки, а на ценнике была указана совсем другая. При этом ни на одну из марок продавец не предоставил документы о приобретении товара, - сообщили в департаменте.

Сам предприниматель пояснил, что купил соль по 72 тенге, а продавал за 95 тенге. По результатам проверки на него наложен административный штраф.

Департамент напоминает всем предпринимателям о необходимости соблюдать закон: не превышать 15% торговую надбавку на социально значимые продукты и иметь документы, подтверждающие приобретение товара.