- За летний период в нашей области было зарегистрировано 43 случая спасения утопающих, из них 15 детей, - рассказала. – Также с апреля месяца по области было зарегистрировано 23 утонувших, из них двое детей. Зачастую люди попадают в опасные для жизни ситуации из-за банальной невнимательности. Так, 17 августа текущего года спасатели Олег НИКИФОРОВ и Темирхан УАХИТОВ, дежурившие на станции №2, что расположена на озере Шалкар, за один день спасли 11 человек. Несмотря на то, что уже с утра спасатели не раз проходили по пляжной зоне и предупреждали отдыхающих о надвигающемся сильном южно-восточном ветре, люди продолжали плавать и нырять. Многие просто ложились на надувные матрацы, а сильный ветер уносил их далеко от берега. Один из отдыхающих - гражданин Российской Федерации спрыгнул с борта своего катера, но назад забраться уже не смог, так как начались сильные волны. Его вовремя заметили другие и вызвали спасателей.