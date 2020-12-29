Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Мухамгали Арыспаева, с 1 по 27 декабря в регионе зарегистрировано 997 случаев заболевания COVID-19. - Чаще всего случаи выявлены по эпидпоказаниям при обследовании больных с симптомами ОРВИ или 472 случая. В 335 случаях при обследовании очагов инфекции у контактных, еще 111 случаев с целью эпиднадзора перед госпитализацией в стационары и при обследовании с профцелью выявлены 79. В декабре всего пересекло государственную границу 27468 человек, из них пассажиров – 4734 человек, без справок об обследовании на COVID-19 прошли - 821 пассажиров, все размещены в карантинный стационар на 2 суток, выявлено положительных результатов – 4, - рассказал Мухамгали АРЫСПАЕВ. Стоит отметить, что в большинство случаев заражения КВИ регистрируются в Уральске, Бурлинском районе и районе Байтерек. Аким ЗКО Гали Искалиев поинтересовался, связано ли это с расположением двух крупных месторождений в районах. - Мы видим, что идет увеличение. На КПО выявлено 76 случаев, на "Жайык Мунай" – 61. При выявлении заболевших какая работа проводится руководством компаний? Рабочих держат в изоляции в карантинных стационарах или отпускают домой? – поинтересовался глава региона у главного санврача области. На это Мухамгали Арыспаев ответил, что у месторождений нет больших вахтовых городков, как на Тенгизе, большинство сотрудников снимают квартиры и ходят на работу. Впрочем, у КПО б.в. имеется свой карантинный стационар, где находятся бессимптомные заболевшие КВИ, а больные с симптомами госпитализируются в инфекционный стационар. - На следующее заседание оперштаба пригласите руководство компаний. Необходимо выяснить, как контролируется данный процесс. Это крупные месторождения, где работает много людей. Если у них возникнут проблемы ( с распространением КВИ – прим.автора), то все эти проблемы будут и в области, - заявил аким.