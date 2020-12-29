Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, с 27 по 28 декабря в приемное отделение Жылыойской центральной районной больницы обратились 29 человек. У всех госпитализированных пациентов наблюдалась диарея, повышенная температура, тошнота, рвота и общая слабость. – У них было диагностировано пищевое отравление. При этом четверо пациентов отказались от госпитализации, еще четверо отправлены на амбулаторное лечение домой, 21 пациент госпитализирован в инфекционное отделение и получает соответствующее лечение. По словам жителей, 24 декабря все они ели суши, которые заказали в кафе "Три самурая", - сказал директор Жылыойской центральной районной больницы Нурбек Укибаев. Отметим, что состояние у госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время правоохранительные органы и специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля расследуют этот факт.