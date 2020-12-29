Трагедия произошла 28 декабря в 16.36 в частном доме по улице Актюбинская. Как сообщили в ДЧС ЗКО, в трехквартирном жилом доме произошел пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров. В жилье горели домашние вещи и деревянное потолочное перекрытие. – До прибытия пожарных подразделений очевидцы вынесли из дома 44-летнего мужчину. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины. Причину смерти установит назначенная судебно-медицинская экспертиза. Ликвидировать пожар удалось в 17.46, - сообщили в ДЧС ЗКО. Другие подробности выясняются.