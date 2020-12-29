Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 739 новых случаев заболевания COVID-19, 45 случаев пришлось на ЗКО. - Всего в стране подтверждено 153 199 случаев, из них 9119 в ЗКО, - отметили в МВК РК. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 22 322 человека. В стационарах находятся – 5 104 пациента. 252 человека находятся в тяжелом состоянии, 49 – крайней степени тяжести, 44 - на аппаратах ИВЛ.

С 1 августа в стране зарегистрировано 45 460 заболевших пневмонией с признаками COVID-19, случаев с летальным исходом - 493, всего выздоровели – 32 893 человека