Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 8 декабря в здании департамента по делам обороны ЗКО. Как рассказала мама призывника (по просьбе женщины мы не публикуем их имена и фамилии), ее сын получил повестку в военкомат и в тот день она без сына поехала просить об отсрочке. – Я хотела написать заявление об отсрочке хотя бы до весны, так как он является моим единственным помощником, а у меня есть проблемы со здоровьем. Однако военком мне отказал, сказал, что я не инвалид, вполне могу работать. Меня спросили где мой сын, я ответила, что дома. Военные поехали вместе со мной, забрали сына, я поехала вместе с ними. Нас доставили в городской военкомат по проспекту Абая, меня попросили подождать и беседовали с сыном. Минут через 15 двое военных вывели сына из кабинета под руки, я еще подумала, будто преступника ведут. Нас привезли в областной военкомат, меня туда не впустили, я осталась ждать на улице, - рассказала женщина. Далее, по словам матери призывника, ее отправили домой. Однако, не успев дойти до дома, женщина получила известие о том, что ее сын находится в травмпункте. – Сын сидел в инвалидной коляске, рядом был военком Рафхат Мажитов, мне сказали, что он выпрыгнул из окна. У сына диагностировали травму позвоночника, ноги были раздробленные, сделали операцию. Сейчас сын дома, швы сняли, ходить не может, только до туалета может доползти и обратно. Я отдавала здорового ребенка, а спустя два часа получила калеку. Со слов сына, в областном военкомате на него оказывали давление, хватали за грудки и он вынужден был выпрыгнуть, - плача, рассказала женщина. Мама призывника уже написала заявление во все инстанции и намерена написать письмо президенту страны с просьбой помочь разобраться в ситуации и наказать виновных. Между тем руководитель управления по делам обороны города Уральск Рафхат Мажитов рассказал, что юноша подлежал призыву, ему неоднократно направлялась повестка, но он их игнорировал. – Мама призывника работоспособная, поэтому он не освобождается от призыва. Молодой человек не приходил по повестке, мы вынуждены были сообщить об этом в управление полиции. Так продолжалось с августа этого года, парень прописан в по одному адресу, проживает по другому. В тот день пришла мама, сказала, что он находится дома, мы его доставили в областной сборный пункт для прохождения медкомиссии. Молодой человек хотел убежать и выпрыгнул из окна. С нашей стороны никаких нарушений закона нет, мы обязаны были его призвать, - отметил Рафхат Мажитов.