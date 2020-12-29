Одного из собственников нашли, и после нового года он должен приехать и решить судьбу простаивающего 10 лет здания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Около десяти лет в Уральске не могут достроить здание По словам руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Бауыржана Сейткали,  в этом году в связи с пандемией была приостановлено строительство некоторых частных зданий. - К примеру, по трассе Уральск-Дарьинск было начато строительство торгового объекта в 2018 году. Это частная собственность, и предприниматель ориентировался на свои финансовые возможности. При этом он не должен забывать о правилах и нормах при строительстве. В первую очередь должно быть ограждение и охрана объекта. Сейчас уже все это есть. Теперь, думаю, в первой декаде 2021 года этот объект достроится и откроется, - отметил Бауыржан Сейткали. Также он дополнил, что по этому объекту они провели обследование и дали заключение, которое носило лишь рекомендательный характер. Кроме того, Бауыржан Сейткали отметил наличие и других недостроенных объектов, к примеру, многоэтажные дома вблизи департамента полиции ЗКО и возле городского акимата. - Что касается девятиэтажного здания возле акимата, то тут, конечно, другая ситуация, идут разбирательства, так как собственник скончался и кто будет теперь владельцем, установит суд. Как только определится собственник мы будем проводить работу. Здание у департамента полиции ЗКО простаивает около 10 лет, по нашей информации, собственник вроде как определился, он находится в Алматы. После нового года он должен приехать в Уральск и тогда решится судьба здания. Необходимо провести тщательное обследование с привлечением лаборатории, так как здание долго простаивало, и тогда уже будет все ясно, - пояснил Бауыржан Сейткали. - У нас есть комиссия, которая проводит обследование и дает заключение. Если собственник не выполняет предписание, то тогда горакимат инициирует исковые заявления. В основном все мероприятия направлены на безопасность населения. Между тем, еще в сентябре этого года сообщалось, что собственником недостроенного 10-этажного многоквартирного дома по адресу: К.Аманжолова, 110 и 112 является Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, ректор - Айгуль Бозымова. Тогда комиссией было рекомендовано провести мероприятия по обеспечению безопасности и завершению строительства объекта. В связи с неисполнением рекомендаций акимат города Уральск подал исковое заявление в судебные органы. Еще одно заявление в суд было подано по недостроенному многоквартирному жилому дому по адресу: г.Уральск, ул.Пугачева, 45/1, собственником является ТОО «Акжайык-Недвижимость». Фото Медета МЕДРЕСОВА