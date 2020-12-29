Абат Шыныбеков встретился с журналистами в центре семьи "Отбасы". Первым делом он поздравил всех с наступающим праздником, а затем ответил на заданные ему вопросы. - Уходящий год для всех нас был необычным в связи с пандемией, которая охватила весь мир, в том числе нашу страну и наш город. Несмотря на то, что он выдался тяжелым, благодаря самоотверженности и солидарности уральцы преодолели все трудности, - отметил градоначальник. Журналистов интересовало не только то, что было сделано в этом году для горожан и что будет сделано в следующем году, но и то, как градоначальник поддерживает связь с населением, на сколько он активен в социальных сетях и как будет встречать Новый год, ведь в этом году главный санитарный врач сделал ограничение: "Больше пяти не собираться!" Публикуем самое интересное из этой встречи.- Очисткой дорожных сетей занимается ТОО "Жайык таза кала". Город разделен на четыре участка, Круглозерное, Зачаганск, Желаево, а Деркул с Уральском объединены. Возможно, должны работать другие подрядчики. Город разрастается, с каждым годом увеличивается протяженность дорог и тротуаров, в соответствии объем обслуживаемой территории увеличивается. С 2019 года ТОО "Жайык таза кала" работают на конкурсной основе. По данным ЖКХ, у коммунальной службы имеется 70-80 единиц техники, около 700 рабочих. Нарекания на эту компанию есть не только по очистке дорог, но и по очистке тротуаров, контейнерных площадок от крупно-габаритных грузов. По отслеживаю качества санитарной очистки с этого года введена электронная система контроля качества, все рабочие бригады и механизированные колонны обеспечены смартфонами и подключены к диспетчерской. Перед ними ставит задачи не только ЖКХ, но и служба 109. По исполнению тех задач, которые они получили утром, они отчитываются ежедневно. И в конце дня, если на 109 задача не закрыта, то ЖКХ (в лице заказчика) не оплачивает тот вид работы. Поэтому система контроля полностью контролируется. Есть нарекания, но отделом ЖКХ принимаются все необходимые меры.- В этом году остро ощущалась нехватка воды в летний период. В июле и в августе суточное потребление воды достигало 68 тысяч кубометров в сутки. Такой потребности в истории города не было. Это связано с карантинными мерами, многие находились дома. Кстати, обмеление Урала тоже проблемный вопрос, которым занимается межправительственная комиссия на уровне России и Казахстана. По этой проблеме будут приняты определенные меры. Уральск снабжают питьевой водой из двух источников: это водоочистные сооружения из реки Урал и подземный водозабор в районе Трекино района Байтерек. Однако не все скважины работают на полную проектную мощность. Получается из-за этого мы не выдаем много воды на потребление. Поэтому разрабатывается ПСД, мы хотим в следующем году приступить к бурению новых скважин и перебуриванию тех скважин, которые введены в эксплуатацию. Хотя одна скважина должна обеспечивать водой размеров 1,5 кубометров воды в сутки, но она дает 500-600 кубометров воды. За счет мощности Каменского водопровода мы хотим обеспечить водой Зачаганск и новый микрорайон "Акжайык". Кроме того, на этом водопроводе планируют увеличить мощность за счет реконструкции.- Одна из причин отсутствие обеспечения водоснабжению города это порывы на канализационном коллекторе. При поддержке госпрограммы, мы продолжили реконструкцию КНС - 19 А, где общая протяженность двух веток составляет 15,7 километра, из них одна ветка была полностью заменена на новые пластиковые трубы. Кроме этого, мы завершаем проект по замене коллектора по улице Шолохова, протяженность которого составляет 6,5 километра. То есть КНС-17 была полностью заменена и сейчас идет подключение к КНС-18. Стоимость проекта - 1,2 миллиарда тенге. Также были заменены канализационные сети по КНС-29 от поселка Зачаганск до КОС, стоимость 388 миллионов тенге. Все помнят, что летом была авария на КНС по улице Неусыпова протяженностью 452 метра. Акиматом города на это было выделено 215 миллионов тенге, и силами самого ТОО "Батыс су арнасы" проводится реконструкция. Вместе с тем разрабатывается проект по реконструкции КНС-1 и КНС-2. Без инженерных сетей, мы не можем дальше развиваться.- Электронное билетирование - необходимость, сейчас век цифровизации и это должно быть. Сейчас ведем переговоры с организациями, которые уже запустили электронное билетирование в других городах. Рассматриваем разные варианты, и в конце первого квартала определимся, тем более на это согласны перевозчики. У нас был горький опыт, поэтому к этому вопросу нужно подойти более ответственно. При этом должно быть не только электронное билетирование, но и оплата с помощью банковских карт, а также оплата с помощью смартфона.- У нас функционируют 28 городских маршрутов и свыше 10 дачных. Все эти маршруты в городе обслуживают шесть перевозчиков. Ежедневно на линию должны выходить 414 автобусов, в связи с карантинными мерами у нас выходит 380-390 автобусов, это мы отслеживаем с помощью системы. Конкурс по 28 маршрутам был разыгран в 2013 году на 10 лет. Последнее повышение цены за проезд было в 2017 году до 80 тенге, поэтому мы должны субсидировать перевозчиков. Из городского бюджета мы ежегодно выделяем средства на субсидирование маршрутов. Из всего количество, рентабельными являются лишь 3-4 маршрута. Мы провели анализ, в 2019 году было выделено порядка 240 миллионов тенге субсидий на городские маршруты, в этом году мы выплатили 500 миллионов. Последние два-три года автобусы не обновляли. Акиматом области за счет социально-инвестиционного проекта планируется закупить порядка 30 новых автобусов большой вместительности, а потом за счет лизинга и аренды будем предоставлять нашим перевозчикам. Мы хотим, чтобы при увеличении субсидирования сами перевозчики обновили автопарк. Думаю, порядка сотни новых автобусов появится в следующем году.- В настоящее время очень активно разрабатывается проектно-сметная документация. Уже подведена основная инженерная инфраструктура: вода, канализация, свет, газ. В данное время "Акжайык" разбит на пять микрорайонов, согласно плану детальной планировки. Мы уже завершаем разработку ПСД двух микрорайонов. В начале января 2021 года, думаю, проект пройдет экспертизу и уже в первой половине года будет объявлен конкурс на строительство новых многоквартирных домов. Но вместе с тем, частные застройщики уже преступили к разработке ПСД и земельным работам. Что касается дороги в новый микрорайон по улице Сдыкова, то там разработка ПСД завершена, но в следующем году проект не будет реализован, потому что в первую очередь мы будем строить жилье. По госпрограмме мы разрабатываем проект на строительство 25 домов в трех кварталах. -- Я бы так не говорил, потому что просто так отдел ЖКХ не ставит знаки. Проект называется "Технические средства регулирования движения". По поручению акима области был разработан план по безопасности дорожного движения, где из основных параметров является регулирование дорожного движения. В этом году было установлено и введено в эксплуатацию 34 светофорных объекта, из них 21 с кнопкой вызова. Удобно? Я думаю, да. Есть некоторые участки, где убрали ИДН и поставили светофоры. Также на 12 светофорах была установлена дополнительная секция, которая не позволяет создавать затор на дорогах. Светофоры нужны городу. Я не заметил много знаков "40" , все они ставятся по предписанию дорожной полиции. -- В этом году в Уральске был применен гуманный метод "стерилизация и кастрация бездомных животных". К сожалению, от наших жителей поступает много жалоб по отлову собак. Надо отметить, что такая ситуация произошла из-за того, что был поздно разыгран тендер по отлову, затем подрядчик не смог организовать работу. Сейчас ветстанция занимается этим вопросом. Возврат в ареал бродячих собак - это не решение проблемы, поэтому приюты и питомники должны быть для животных, но не за счет государства, а за счет общественных объединений и предпринимателей. У нас есть готовые проекты в этом направлении. В других цивилизованных странах они имеются, и у нас они должны быть.- Нет! Думаю, что не будут предлагать. Я не первый год работаю акимом, вырос в семье педагогов, которые воспитали меня правильно. Я должен добиваться всего своим трудом и умением, горжусь своей семьей и не хочу, чтобы мои родители были огорчены таким поступком. Это в первую очередь. Второе - я считаю, что любой вопрос должен решаться во благо населения. Без этого развития не будет.- В принципе, можно, но я и так очень открыт, у меня в социальной сети Instagram и Facebook открыты страницы и любой житель города может мне написать, а я отвечу. Все проблемы и вопросы от уральцев, которые поступают мне лично, я не оставляю их без внимания, любое обращение я перенаправляю в соответствующие ведомства. Живой контакт с людьми, - заверил градоначальник.- Каждый день, если даже поздно.- К критике я отношусь спокойно. Я знаю, что в этом нет злого умысла, каждый имеет свое мнение и высказывает его. Я не могу запретить критиковать меня. Я считаю, что она наоборот помогает нам работать.- Я всегда встречаю новый год со своей семьей, у меня в семье шесть человек (смеется). Что же я должен выгнать одного? У меня есть еще родители и я их тоже поздравлю.- В последние годы я активно занимаюсь волейболом. Но сейчас мало времени остается на тренировки.