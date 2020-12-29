На центральном рынке же десяток яиц в понедельник, 28 декабря, продавали уже по 450, хотя еще на прошлой неделе можно было купить на 100 тенге дешевле. Сегодня в одном из магазинов самообслуживания яйца появились - по 43, 5 тенге за штуку. Горожане возмущены и припоминают, что акимат вообще-то обещал цены мониторить. По словам заместителя директора атырауской птицефабрики "Алмалы кус" Асылбека Сарсенгалиева, у них имеются проблемы с кормами для птицы. - У нас только проблема с кормами. Пока производим мало продукции, поэтому город не закрываем, - рассказал Асылбек Сарсенгалиев. Тем временем, комментарий от акимата Атырау получить не удалось.