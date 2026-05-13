Акбаян Мукангалиеву проверили на причастность к убийству собственной семьи в Атырауской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области, в настоящее время досудебное расследование по уголовному делу завершено, дело направили в суд.

-Ожидается заключение назначенной в отношении Акбаян Мукангалиевой судебной психолого-психиатрической экспертизы. После официального поступления заключения экспертизы в орган расследования будет дана соответствующая процессуальная правовая оценка. Указанные уголовные правонарушения совершены Сарсемалиевым единолично. Данных о причастности иных лиц к совершению указанного преступления не установлено, - сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе дополнили, что в связи с непричастностью Акбаян Мукангалиевой к гибели членов семьи уголовное преследование в отношении неё прекращено. Кроме того, по факту недонесения о преступлении проводится досудебное расследование в отдельном производстве. Обстоятельства, касающиеся орудия преступления, будут исследованы в ходе судебного разбирательства, в связи с чем указанная информация разглашению не подлежит.

Недавно стало известно, что начало главного судебного разбирательства по резонансному делу об убийстве четверых членов одной семьи состоится 18 мая. На скамье подсудимых - зять погибших Султан Сарсемалиев. Дело рассмотрят в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Атырауской области. Председательствовать на процессе будет судья Зарема Хамидуллина.

По имеющейся информации, основной фигурант дела Султан Сарсемалиев полностью признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина признан вменяемым: он осознавал свои действия и может нести за них полную ответственность.

Согласно материалам дела, Сарсемалиев расправлялся с родственниками методично. По версии следствия:

В мае он убил Наурыза Мукангалиева.

В ноябре жертвами стали еще трое членов семьи.

Экспертиза выявила на телах погибших не менее шести колото-резаных ранений.

Следствие полагает, что мужчина действовал в одиночку. Помимо убийств, в отношении него расследуется дело по фактам продажи скота погибших и присвоения их имущества.

Напомним, эта жуткая история потрясла Казахстан в начале года.

6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших, Султан Сарсемалиев, и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести. Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия).

После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее, младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.