Все мы в ожидании выборов депутатов всех уровней - от районных маслихатов до Мажилиса Парламента РК, которые объявлены на 10 января 2021 года. В этом году в данный процесс внесены изменения. Первое то, что мы на выборах будем голосовать не за каждого кандидата в отдельности, а за партию. Поэтому каждая партия выдвинула свои партийные списки и сейчас они ведут общую агитационную работу среди избирателей.В разных уголках Приуралья идут разноплановые мероприятия, большинство из которых проходит в онлайн-режиме. Причем это связано не только с пандемией, но и с тем, что социальные сети оперативнее доносят информацию и позволяют охватывать более широкую аудиторию. Сегодня в прямом эфире социальных сетей кандидаты в депутаты областного маслихата от партии Nur Otan провели встречу с членами профсоюзных организаций в трудовых коллективах Западно-Казахстанской области. Кандидаты рассказали избирателям о том, что партия Nur Otan в своей Предвыборной программе определила 7 приоритетов развития, которые направлены на улучшение качества жизни и благосостояния населения. Исполнение всех задач позволит создать экономически стабильный, комфортный, социально ориентированный, безопасный, молодежный регион с развитой историей и культурой, где будут открытые и подотчетные местные органы власти.Нургазы Сатбаев, Аркадий Рубцов, Фарид Бахтиозин, Аветик Амирханян, Мурат Джакибаев – кандидаты, которые достойно представляли как своих избирателей, так и партию Nur Otan в ходе депутатской деятельность прошлых созывов. Это одни из уважаемых и авторитетных личностей региона, которые много лет трудятся не только на благо своих интересов. Они ведут большую общественную работу, проявляют социальную ответственность, как перед коллективом, так и перед обществом в целом. Их деятельность связана со сферами, создающими комфортные условия для проживания граждан в регионе. К примеру, Аветик Амирханян занимается дорожным строительством и укреплением межэтнических отношений, Нургазы Сатбаев – строительством и организацией медицинских учреждений, Аркадий Рубцов – производством и развитием детского и взрослого спорта, Фарид Бахтиозин – нефтегазовым сектором и поддержкой учреждений образования, Мурат Джакибаев – агросектор и поддержка сферы культуры и истории. Дела каждого из них вызывают уважение и почет у жителей Приуралья. Они действительно делают многое для увековечивания сегодняшних ценностей, которые будут служить для будущих поколений казахстанцев.В ходе онлайн-встречи в комментариях звучали слова благодарности от западноказахстанцев. Кому-то они помогли, кто-то знает об их делах от других. Эти люди олицетворяют с собой партию Nur Otan и своими делами воплощают ее задачи в жизнь. В своем выступлении Нургазы Сатбаев отметил: «мы работаем на общество и страну, и все наши дела – это дела партии, которая нас направляет. Мы просто работаем и под влиянием Nur Otan стараемся принести пользу окружающим людям». И они передают отношение всех вышеназванных однопартийцев. Мурат Джакибаев сегодня посетил трудовые коллективы группы компаний «Белес Агро», где в общей сложности трудятся более 120 работников. Он поздравил их с достигнутыми производственными успехами. Передовики получили почетные грамоты. Также Мурат Джакибаев рассказал о предвыборной программе партии Nur Otan, в которой отражены планы реальных действий на ближайшие 5 лет. Кандидаты Искаир Илемесов из Жанибекского района, Мадияр Байжанов из Чингирлауского района, Анвар Агаев из Бурлинского района, Рада Серикова, Гулдарига Амандыкова и Жанылсын Уразгалиева из Теректинского района, Алихан Досмухамбетов из Жангалинского района, Салтанат Утегулова и Нурлыбай Жолдыбаев из Казталовского района, Ганимат Нурмуханов из Сырымского района, Иван Енютин и Дархан Кажмуратова из района Байтерек, Асхат Сейтказин из района Байтерек, Аскар Ликеров из Таскалинского района встретились в онлайн-режиме с членами профсоюзных комитетов своих районов. В ходе встречи участники задавали волнующие их вопросы и получали четкие ответы. Кандидаты принимали также наказы избирателей, которые направляют в копилку партийных дел на ближайшие годы. Завершая свои выступления, кандидаты призвали население активно участвовать в выборах 10 января и проголосовать за партию Nur Otan. Оплачено из средств Избирательного фонда Западно-Казахстанской области партии Nur Otan. Выборы 2021