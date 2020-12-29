Как стало известно сегодня, 29 декабря, инфекционная больница ЗКО стала победителем в номинации "Медицинские организации" и вошла в семерку лучших по республике. Председатель попечительского совета Благотворительного Фонда «Халык» Динара Кулибаева учредила премию HALYQ QURMETI-2020 для поощрения медицинских работников и организаций за выдающийся профессионализм в области медицины, а также за наибольший вклад в борьбу с пандемией коронавируса в Казахстане. Победителей выбирали путем голосования.

– Мы выиграли премию в размере 3,2 млн тенге. Голосование было честным и объективным. Мы очень рады, что наш труд был оценен по достоинству. Это хорошая возможность отметить труд не только медицинских работников и младшего персонала, но и других сотрудников, которые наравне с остальными стояли на передовой во время пандемии коронавирусной инфекции, - сообщила директора инфекционной больницы ЗКО Надия Ахметова.

По словам Надии Ахметовой, выигрыш они планируют направить на поощрение работников больницы.

