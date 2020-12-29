Иллюстративное фото из архива "МГ" "Мы находимся на стадии, когда принят закон. Он еще должен быть подписан Главой государства. После подписания закона Главой государства у нас предусматривается, что должны быть приняты два приказа профильных госорганов - Министерства индустрии и инфраструктурного развития по вопросам жилья и Министерства здравоохранения по вопросам лечения", - сказал Сарбасов на брифинге СЦК. Кроме того, по его словам, правительство должно определить уполномоченного оператора и методику порога достаточности. "Сейчас все усилия госорганов направлены на реализацию этого поручения в части подготовки подзаконной базы. Мы ожидаем, что с учетом этапа рассмотрения данных проектов нормативно-правовых актов, что мы в первой половине января эту работу завершим, и к этому времени готовность, в том числе и через призму готовности уполномоченного оператора, будет. Мы ожидаем, что к этому времени механизм должен быть готов к большой степени готовности для его внедрения", - сказал Сарбасов. 1 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2021 года казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений. В министерстве назвали условия для досрочного снятия пенсионных накоплений. Для определенного возраста определен "порог достаточности", это сумма, которая должна оставаться на счете. Остальные средства можно будет использовать на лечение, жилье и передачу в финкомпании.