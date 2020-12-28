По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 28 декабря в 17.24 на 375 км автотрассы Самара-Шымкент в 7 км от поселка Кызылагаш Сырымского района столкнулись "ВАЗ-2114" и "Лексус". - В результате ДТП погибли два человека, это водитель и пассажир "ВАЗа", которые остались зажатыми в автомобиле. Тела погибших извлекли спасатели, - сообщили в пресс-службе департамента. Еще одна авария произошла сегодня в 17.31 на 242 км автодороги Уральск-Атырау в пяти км от поселка Алмалы Акжайыкского района. Там 28-летний водитель "Лады Гранта" не справился в управлением и автомобиль опрокинулся. - Сотрудники пожарного поста №20 эвакуировали водителя и четырех пассажиров и сопроводили до пункта обогрева в поселок Тайпак. ДЧС ЗКО предупреждает в связи с изменениями погодных условий быть предельно осторожными на дороге, берегите свою жизнь, - заключили в пресс-службе департамента.Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО