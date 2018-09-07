Студент местного вуза, переодевшись в костюм зебры, переводил детей через пешеходный переход, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Таким образом сотрудники полиции пытались привлечь внимание водителей. По их словам, дети во время учебного года часто становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. По словам инспектора МПС ДВД ЗКО Гаухар КАРАМЕНОВОЙ, с участием детей пешеходов произошло 15 ДТП, в результате которого 16 детей получили травмы. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом удалось добиться снижения ДТП с участием детей на 26%. - Так, с 1 по 10 сентября на территории области проводится оперативно-прафилактическое мероприятие "Внимание, дети!". Основная цель акции - профилактика и предупреждение ДТП с участием детей.  В ходе проведения ОПМ проведена акция "Мы за безопасность на дорогах", среди пешеходов, в том числе детей пешеходов, - рассказала Гаухар КАРАМЕНОВА. Выяснилось, что в акции приняли участие и студенты местного вуза факультета "Юриспруденция", которые совместно с полицейскими раздавали флайеры для водителей и памятки для юных пешеходов. В ходе рейда сотрудники полиции останавливали пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. - За переход дороги в неположенном месте нарушитель будет привлекаться к ответственности по  статье 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения" и влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей.  За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или административный арест на трое суток, - заявила Гаухар КАРАМЕНОВА. Стоит отметить, что за 8 месяцев 2018 года на пешеходов было составлено 2053 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  