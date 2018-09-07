Таким образом сотрудники полиции пытались привлечь внимание водителей. По их словам, дети во время учебного года часто становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. По словам инспектора МПС ДВД ЗКО Гаухар КАРАМЕНОВОЙ, с участием детей пешеходов произошло 15 ДТП, в результате которого 16 детей получили травмы. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом удалось добиться снижения ДТП с участием детей на 26%. - Так, с 1 по 10 сентября на территории области проводится оперативно-прафилактическое мероприятие "Внимание, дети!". Основная цель акции - профилактика и предупреждение ДТП с участием детей. В ходе проведения ОПМ проведена акция "Мы за безопасность на дорогах", среди пешеходов, в том числе детей пешеходов, - рассказала Гаухар КАРАМЕНОВА. Выяснилось, что в акции приняли участие и студенты местного вуза факультета "Юриспруденция", которые совместно с полицейскими раздавали флайеры для водителей и памятки для юных пешеходов. В ходе рейда сотрудники полиции останавливали пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. - За переход дороги в неположенном месте нарушитель будет привлекаться к ответственности по статье 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения" и влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или административный арест на трое суток, - заявила Гаухар КАРАМЕНОВА. Стоит отметить, что за 8 месяцев 2018 года на пешеходов было составлено 2053 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения.