Почетным гостем праздника будет президент Республики Татарстан Рустам МИННИХАНОВ, который посетит татарскую мечеть и музей Габдуллы ТУКАЯ.

Выяснилось, что на праздник приедут гости из Актамышского района Татарстана, которые уже начали воздвигать татарскую этнодеревню на площади Первого Президента и государственный песенно-танцевальный ансамбль "Агидель".

Как рассказал директор областного центра народного творчества ЗКО Медхат КАМБЕТОВ, на площади будет организована выставка-ярмарка и концертная программа, в которой примут участие представители татарских обществ со всей области.

Стоит отметить, что на территории ЗКО проживают более 8,5 тысячи представителей татарской национальности. - Завтра намечается очень большое мероприятие. Приглашаем всех жителей и гостей города присоединиться к нам, - заявила председатель Татарского этнокультурного центра Флюра МИЛИКЕЕВА. - Все 12 районов примут участие в праздновании и продемонстрируют жителям и гостям города определенные традиции, которые заранее были распределены. Хочу отметить, что в этот же день пройдет татарская борьба корэш, и в ней будут участвовать борцы из Казахстана и Татарстана в абсолютном весе. Главный приз - автомобиль, - заявил Медхат КАМБЕТОВ.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Празднование начнется в 11.00 на площади Первого Президента в 6 микрорайоне. Официальное открытие пройдет в 12.00.