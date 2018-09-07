Главный менеджер центра розничного бизнеса АО «Народный банк Казахстана» Гульжиан ЖАНТУЛЛИНА рассказала, что в этом году банк отмечает свое 95-летие. В 1923 году в городе Актобе была открыта первая сберегательная касса. Именно этот момент принято считать точкой отсчета истории Народного банка. - Мы 95 лет работаем на благо людей. Для их удобства создаем все условия. Наши клиенты отмечают в первую очередь надежность банка, приемлемые условия обслуживания и компетентность сотрудников. Совсем недавно мы расширились, произошло слияние с банком Казком, - рассказывает Гульжиан ЖАНТУЛЛИНА. В рамках юбилея у нас стартовала акция «95 добрых дел». В рамках акции в городе и области руководство банка запланировало несколько благотворительных мероприятий. Так, перед началом учебного года банк собрал в школу 95 учеников области, которые получили рюкзаки с необходимыми школьными наборами. Также запланирован месяц спорта, различные акции для пользователей услугами банка. В октябре в города Казахстана придут бесплатные инватакси от благотворительного фонда Халык, который был создан акционерами банка. В Уральске долгожданный автомобиль получит общество людей с ограниченными возможностями «Арба». И наконец, откроется детская площадка в микрорайоне Кунаева рядом со зданием бассейна «Жайык Самалы». - 8 сентября уральцы отметят День города. Мы тоже решили внести свой вклад и подарить городу что-то полезное. Посовещавшись, решили обустроить игровую площадку для детей. Конечно, мы старались сделать все побыстрее, чтобы порадовать детей и успеть к городскому празднику, - сообщила Гульжиан ЖАНТУЛЛИНА. Нужно отметить, что материалы для обустройства площадки выбирались самые качественные - прочный и яркий спортивный инвентарь, антитравматичное резиновое покрытие. Поставщиком выступила компания «TALAN». - На площадке установлены детские горки, домики, все очень яркое и привлекательное, чтобы дети с удовольствием шли играть сюда. Место было выбрано не случайно, это довольно населенный район, развивающийся во всех отношениях, где проживает много молодых семей с детьми. А дети, как известно, наше будущее. От того, как они растут и развиваются, зависит будущее нашей страны, - говорит Гульжиан ЖАНТУЛЛИНА. Такому событию рады и жители близлежащих домов. - Мы живем недалеко от новой площадки, - рассказала жительница города Айкоркем. – У меня двое детей 6 и 4 лет. Мы несказанно рады, что у нас в районе открывается новая площадка для детей. Для родителей особенно важно, что она будет безопасной для игр благодаря специальному резиновому покрытию и качественным материалам. Хотелось бы выразить благодарность руководству Народного банка Казахстана за такой подарок детям нашего района. Мы обязательно придем на открытие площадки в День города. Нужно сказать, что это не последняя добрая акция Народного банка в честь 95-летия. В ноябре сотрудники банка проведут лекции в вузах города с преподавателями и студентами. Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 08.11.2016г. выданная Национальным Банком РК. Новости Компаний.