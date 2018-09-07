В тот день ничто не предвещало беды, родители отпустили Данияра как обычно поиграть во дворе. Но на этот раз прогулка едва не обернулась трагедией. Ребенка ударило током от электрического столба, расположенного прямо возле дома. Данияр взялся за кусок арматуры, торчащий из бетонного столба. После удара током мальчик потерял сознание. Трое суток Данияр находился в коме в реанимации. - Я выбежала на крик соседских мальчишек, увидела сына. Он лежал без сознания. Его друзья рассказали, что Данияра ударило током вот от этого столба. Из земли торчала железка, за которую он схватился. И еще висели провода. Хорошо, что на крики прибежала медсестра, она сделала массаж сердца и искусственное дыхание. После этого его сразу госпитализировали в больницу. Нам очень повезло, что в тот день в селе гостила медсестра, – рассказала мама Данияра. На днях Данияра выписали из больницы, но ему предстоит обследоваться у кардиолога, невропатолога и психолога. Как все произошло, теперь выясняет специальная комиссия. В ее состав вошли и подрядная и обслуживающая организации, ответственные за линии электропередачи в районе, а также те, кто принимал электрический столб после реконструкции. - Около двух лет назад подрядная организация проводила работы по замене старых электрических кабелей на новые. Оказалось, что кабель упал на хомут опоры, и этот хомут оказался под электрическим током. А в хомуте у нас закреплен заземляющий провод. А ребенок, оказывается, руками упал и попал под электрический ток. Создана специальная комиссия. Будем детально разбирать действия каждого сотрудника, но не исключено, что имел место человеческий фактор со стороны подрядной организации, – сообщил исполняющий обязанности директора ГКП «Мангистау Энерго» Кумек Меделов.kZTuwzaKzm4 Видео предоставлено очевидцами